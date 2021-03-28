Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні, 28 березня, збірна України на НСК Олімпійському зіграє проти збірної Фінліндії у 2 турі кваліфікації до ЧС-2022. Історія зустрічей синьо-жовтих і представників Суомі - досить убога: колективи зустрічалися лише двічі. У кваліфікації до ЧС-2018 підопічні Андрія Шевченка двічі перемогли свого сьогоднішнього суперника. Вдома українці, завдяки голу Артема Кравця, здобули мінімальну перемогу (1:0). У виїзній грі голи Бєсєдіна та Коноплянки принесли нашій збірній перемогу з рахунком 1:2.

Україна - Фінляндія 1:0

Фінляндія - Україна 1:2

Нагадаємо, в 1 турі Україна здобула важливу нічию у Франції, а фіни вдома не змогли здолати Боснію і Герцеговину.

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