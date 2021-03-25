Джерело - Чемпіон.
Збірна України в рамках першого туру відбіркового етапу на ЧС-2022 зіграла внічию з Францією.
Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, Група D
24 березня
Франція - Україна 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Грізманн, 1:1 - 57 Сидорчук
Франція: Льоріс, Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Коман (Дембеле 63), Канте, Рабьйо, Мбаппе (Марсьяль 77), Грізманн, Жиру (Погба 63)
Україна: Бущан, Караваєв, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Шапаренко (Зубков 86), Малиновський, Сидорчук (Коваленко 79), Зінченко, Яремчук (Мораес 72)
Попередження: Павар 30