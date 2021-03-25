 Франція - Україна 1:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Франція - Україна 1:1. Огляд матчу

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Франція - Україна 1:1. Огляд матчу
#Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в рамках першого туру відбіркового етапу на ЧС-2022 зіграла внічию з Францією.

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, Група D
24 березня

Франція - Україна 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Грізманн, 1:1 - 57 Сидорчук

Франція: Льоріс, Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Коман (Дембеле 63), Канте, Рабьйо, Мбаппе (Марсьяль 77), Грізманн, Жиру (Погба 63)

Україна: Бущан, Караваєв, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Шапаренко (Зубков 86), Малиновський, Сидорчук (Коваленко 79), Зінченко, Яремчук (Мораес 72)

Попередження: Павар 30

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