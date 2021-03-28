 Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 01:23 7770 1
Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D
28 березня 2021 року, 21:45

Україна - Фінляндія
НСК Олімпійський, Київ

 

Збірна України в другому турі в групі D європейської кваліфікації до Мундіалю-2022 прийматиме збірну Фінляндію. Гра відбудеться в неділю, 28 березня, о 21:45, на НСК Олімпійському в Києві.

Україна

Підопічні Шевченка добре розпочали відбірковий турнір, здобувши виїзне очко в матчі проти чинних чемпіонів світу французів. На щастя для тренерського штабу синьо-жовтих лазарет команди не поповнився, тож усі лідери, крім Тараса Степаненка, готуються до гри з Суомі.

Останні матчі

КЧС. Франція - Україна 1:1
ЛН. Швейцарія – Україна 3:0*
ЛН. Німеччина – Україна 3:1
ТМ. Польща – Україна 2:0
ЛН. Україна – Іспанія 1:0
 

Фінляндія

Збірна Фінляндія наразі представляє собою уже не того аутсайдера, яким була раніше. Команда Маркку Канерви пробилася на чемпіонат Європи із дуже непростої групи, випередевши Грецію та Боснію і Герцеговину. Фіни розпочали відбірковий турнір із домашньої нічиєї з Боснією і Герциговиною (2:2). Дубль на рахунку багаторічного лідера команди Теему Пуккі. Найбільшою втратою для команди фінляндії у енайближчих матчах є кіпер леверкузенського Баєра Лукас Градецк, який відновлюється після травми п'яти.

Останні матчі

КЧС. Фінляндія - Боснія і Герцеговина 2:2
ЛН. Вельс - Фінляндія 3:1
ЛН. Болгарія - Фінляндія 1:2
ТМ. Франція - Фінляндія 0:2
ЛН. Фінляндія - Ірландія 1:0
 

Історія зустрічей

Збірні України та Фінляндії грали між собою всього 2 рази й було це нещодавно. У кваліфікації до ЧС-2018 українці двічі мінімально перемогли фінів: 1:2 - в гостях, 1:0 - вдома.

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Ярмоленко, Шапаренко, Маліновський, Зінченко, Зубков, Мораес;

Фінляндія: Йоронен, Хамалайнен, Амаюурі, Тайвіо, Райтала, Лод, Камара, Кауко, О'Шоннесі, Алхо, Пуккі.

Пряма мова

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): очікуйте пізніше

Маркку Канерва (головний тренер збірної Фінляндії): очікуйте пізніше

Цікаві факти

Україна двічі перемогла Фінляндію і відборі до ЧС02018 (1:2, 1:0);

• За українців у минулих матчах з фінами забивали: Бєсєдін, Коноплянка та Кравець;

• Єдиний гол у ворота збірної України на рахунку Пох'янпало.

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають збірну України фаворотом гри. Коефіцієнт на перемогу синьо-жовтих - 1,76, перемога Фінляндії - 5,35, нічия - 3,74.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:0.

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