За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії

Джерело - Чемпiон.
На сайті міської ради Знам’янки (Кіровоградська обл.) 12 березня опубліковано інформацію щодо призначення стипендій спортсменам за високі спортивні досягнення.
За результатами засідання стипендії з міського бюджету були призначені спортсменам з велоспорту, панкратіону, шахів та 2 тренерам.
Стипендії виплачуватимуться щомісячно протягом року спортсменам, які в попередньому році посіли призові місця на чемпіонатах світу! та Всеукраїнських змаганнях, а також їх тренерам.
А тепер найцікавіше!
В залежності від досягнутих спортивних результатів розмір стипендії встановлено від 30 до 250 грн.
"Призначення стипендій це і заохочення, і стимул, особливо для молодших спортсменів. А ми завжди пишаємось перемогами та досягненнями наших земляків", - йдеться у повідомленні.
Як вам стипендія в 30 грн за виграний чемпіонат світу? Хороша мотивація!
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