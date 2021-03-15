За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії

Джерело - Чемпiон.

На сайті міської ради Знам’янки (Кіровоградська обл.) 12 березня опубліковано інформацію щодо призначення стипендій спортсменам за високі спортивні досягнення.

За результатами засідання стипендії з міського бюджету були призначені спортсменам з велоспорту, панкратіону, шахів та 2 тренерам.

Стипендії виплачуватимуться щомісячно протягом року спортсменам, які в попередньому році посіли призові місця на чемпіонатах світу! та Всеукраїнських змаганнях, а також їх тренерам.

А тепер найцікавіше!

В залежності від досягнутих спортивних результатів розмір стипендії встановлено від 30 до 250 грн.

"Призначення стипендій це і заохочення, і стимул, особливо для молодших спортсменів. А ми завжди пишаємось перемогами та досягненнями наших земляків", - йдеться у повідомленні.

Як вам стипендія в 30 грн за виграний чемпіонат світу? Хороша мотивація!

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