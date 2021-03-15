Ви цього не очікували! Усик відвідав нову церкву

Унівську Лавру, яка належить до єпархії української греко-католицької церкви, відвідав знаменитий, професійний український боксер Олександр Усик.

"В рамках приватного візиту Олександер помолився разом з ігуменом Лаври ієромонахом Йоною в Успенському храмі, відвідали музей старовинних ікон в обителі, попили цілющої водиці з джерела, за розмовою при каві спортсмен поділився досвідом свого духовного життя, досвідом як поєднує своє спортивне життя зі щоденним життям вірного християнина", - йдеться у повідомленні.

Це здивувало українців, адже усім відомо, що Усик є парафіянином московського патріархату.

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