Джерело - Чемпіон.
Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду красиво проводить відпочинок із своєю коханою - Джорджиною Родрігес.
Дівчина футболіста опублікувала в своєму Instagram пристрасний поцілунок в басейні посеред білого снігового покриву. Після поцілінку Роналду виліз із басейну та занурив ноги в сніг.
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Раніше Марта Костюк предстала перед публікою в неймовірному образі.
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