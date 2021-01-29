Джерело - Чемпіон.

Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду красиво проводить відпочинок із своєю коханою - Джорджиною Родрігес.

Дівчина футболіста опублікувала в своєму Instagram пристрасний поцілунок в басейні посеред білого снігового покриву. Після поцілінку Роналду виліз із басейну та занурив ноги в сніг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Раніше Марта Костюк предстала перед публікою в неймовірному образі.

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