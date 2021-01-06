Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово розповідав про свою мрію провести Олімпійські ігри в Україні.

А тепер і Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт сказав, що наша країна дійсно збирається проводити ці змагання! Мова йде саме про 2030-2032 роки, адже тоді, за словами Гутцайта, Україна може бути готовою до проведення таких змагань.

Навіщо Україні Олімпіада? Заради іміджу країни, грошей на будівлю спортивної інфраструктури чи може прибутку від туристичного свята? Але чому тоді від проведення Ігор відмовляються інші держави, а країни-господарки не можуть похизуватися великим заробітком на таких змаганнях?

Вважається, що такі масштабні події як Олімпіада відкривають купу можливостей. Але разом з тим, несуть ще більше проблем.

Олімпійські Ігри — це забавка для багатих, своєрідне казино. Шансів виграти в ньому небагато, але є азарт. І якщо грошей предостатньо — програвати не так страшно. Але це точно не про Україну.

Існує багато прикладів проведення Олімпіади у різних країнах, після яких лишились величезні борги, інфраструктура виявлялась нікому не потрібною, а після проведення ігор вибухали корупційні скандали.

Афіни – 2004 (Греція)

На підготовку до літньої Олімпіади в Афінах було використано близько 14 мільярдів доларів. При цьому прибутки за це "спортивне свято" не перевищили 1,78 мільярдів доларів, а деякі експерти вважають саме проведення Олімпіади причиною дефолту в Греції. Зараз олімпійські селища там повністю занедбані. У країні хотіли використати цю територію як державне житло для безхатченків, однак проєкт провалився. Навіть ніхто не хоче їх використовувати як ангари.

Турин – 2006 рік (Італія)

Італійці були постійно змушені відмовлятися від запланованих з самого початку ідей, щоб уникнути багатомільйонного дефіциту в бюджеті Олімпіади. Зрештою, оргкомітет відмовився і від проведення Паралімпійських ігор, бюджет який складав 40 мільйонів доларів. А в цілому після Олімпіади Турін залишився у мінусі у 3,2 мільярдів доларів.

Ріо-2016 (Бразилія)

Бразильська Олімпіада обійшлася у 9,77 мільярдів доларів. Спеціально до Ігор побудували 9 об'єктів, ще 8 було серйозно реконструйовані. Планувалося, що олімпійські споруди працюватимуть ще довго на розвиток спорту в країні. Проте після Олімпіади лише на деяких проводилися змагання, всі інші – занедбані, розграбовані вандалами, басейни забиті чи вкриті брудом та фекаліями, на велотреці від пожежі постраждав дах, а на головному стадіоні – Маракана – вимкнено електрику через борги.

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