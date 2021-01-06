Сейви українських голкіперів увійшли у добірку найкращих в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Опублікована добірка найкращих воротарських сейвів групового раунду турніру Ліги чемпіонів 2020/21.

У топ-8 потрапили сейви українських голкіперів Анатолія Трубіна і Руслана Нещерета.

18-річний воротар Динамо Руслан Нещерет феноменально відбив потужний удар Ліонеля Мессі зі штрафного.

19-річний голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін зробив приголомшливий сейв після удару форварда Інтера Ромелу Лукаку.

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