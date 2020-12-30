Гравці збірної України привітали уболівальників з Новим роком

Українська асоціація футболу (УАФ) на своїй сторінці в YouTube опублікувала новорічне привітання від гравців збірної України Андрія П’ятова, Руслана Маліновського, Олександра Зінченка, Романа Яремчука, Андрія Луніна, Едуарда Соболя, Віктора Циганкова, Тараса Степаненка, Сергія Кривцова і асистента головного тренера Андреа Мальдери:

"Друзі, ось і проходить 2020 рік. Нехай 2021-й принесе більше святкових днів, позитивних емоцій і негативних тестів, повних стадіонів і божевільної підтримки.

Здоров'я все нам і вам, більше посмішок, приводів для радості, приводів для гордості і менше проблем. Успіхів збірній в 2021 році, особливо на Євро-2020", - йдеться в привітанні.