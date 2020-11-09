Бронзова призерка Олімпійських ігор-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова закрутила роман з колишнім гравцем Чорноморця Сергієм Мельником. Пара оголосила про свій роман на шоу Танці з зірками.

Під час ігрової кар'єри 32-річний Мельник захищав кольори Чорноморця, вінницької Ниви, овідіопольського Дністра, ПФК Суми, Торпедо-БелАЗ, Вітебська і Мілсамі.

Варто відзначити, що чемпіонка світу-2013 була одружена із скандальним ексдепутатом Олександром Онищенком, від якого у неї син Роман.

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