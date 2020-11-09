 Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Як Кличко і Усик увійшли в історію європейського платного TV
Сьогодні 09:17 3993
Корнієнко вибув до кінця року
Сьогодні 17:09 452
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у ТОП-5
Сьогодні 10:13 76725
Зоря не змогла дотиснути Ворсклу у 9 турі УПЛ
Вчора 21:20 751
Динамо – Шахтар 0:3. Огляд матчу
Вчора 20:44 1941
Луческу: Цей матч виграв COVID-19
Вчора 19:55 1670
Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ
Вчора 18:52 13485 2
Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було
Вчора 18:51 7964
Українка Шевченко стала дворазовою чемпіонкою світу
Вчора 18:41 4013
Рух зіграв внічию з Інгульцем у 9 турі УПЛ
Вчора 15:51 462
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:39 Футбол Циганков - найкращий гравець Динамо в жовтні 68
17:25 Футбол Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція 182
17:13 Блог Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом 770
17:09 Футбол Корнієнко вибув до кінця року 452
16:58 Футбол УПЛ: Як виглядає турнірна таблиця після 9 туру 448
16:51 Теніс Халеп одужала від коронавірусу 534
16:37 Футбол Дженоа - Рома 1:3. Огляд матчу 389
16:26 Футбол Срна: Виграв не COVID-19, а Шахтар 1304 1
16:11 Футбол Тоттенгем веде переговори про новий контракт з Соном 573
16:10 Блог 7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу 210
15:55 Футбол Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ 881
15:45 Бокс Ф'юрі: Усик мене не вразив 1782
15:29 Футбол Керівництво ПСЖ розгляне можливість звільнення Тухеля 1120
15:15 Футбол Скрипник відзначив прогрес Ворскли 765
15:00 Футбол Реал Сосьєдад – Гранада 2:0. Огляд матчу 721
14:47 Футбол Польща втратила декількох гравців перед матчем з Україною 1309
14:30 Футбол Клопп розкритикував АПЛ за відміну п’яти замін 881
14:10 Футбол Шевченко довикликав у збірну України Паньківа та Різника 1160
13:58 Футбол Мілан – Верона 2:2. Огляд матчу 1072
13:46 Футбол Малишев близький до завершення кар’єри 1887
13:29 Футбол Кравець – у команді тижня чемпіонату Туреччини 1377
13:15 Біатлон Бринзак розкритикував декрет Журавок 1867
12:58 Футбол Лестер – Вулвергемптон 1:0. Огляд матчу 1179
12:45 Футбол Ювентус хоче позбутися Роналду 1653
12:43 Блог Відео дня. Золотий фінал Анастасії Шевченко на чемпіонаті світу 865

Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом

Сьогодні 17:13 Valeriy Ruchka 770 0
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова закрутила роман з колишнім гравцем Чорноморця Сергієм Мельником. Пара оголосила про свій роман на шоу Танці з зірками.

Під час ігрової кар'єри 32-річний Мельник захищав кольори Чорноморця, вінницької Ниви, овідіопольського Дністра, ПФК Суми, Торпедо-БелАЗ, Вітебська і Мілсамі.

Варто відзначити, що чемпіонка світу-2013 була одружена із скандальним ексдепутатом Олександром Онищенком, від якого у неї син Роман.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()