Триочковий від Президента. Обама вразив своїми баскетбольними вміннями

Колишній президент США Барак Обама показав свої баскетбольні навички.

Обама закинув триочковий на виході з спортивного залу під час передвиборчої кампанії кандидата від демократів Джо Байдена у Флінта.

"Зроби свій кидок", - підписав відео Обама в Twitter напередодні президентських виборів в США. За добу ролик з кидком політика зібрав 14,7 мільйона переглядів.

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