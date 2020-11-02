 Триочковий від Президента. Обама вразив своїми баскетбольними вміннями | Блоги | Champion.com.ua
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Триочковий від Президента. Обама вразив своїми баскетбольними вміннями

Сьогодні 13:56 Valeriy Ruchka 193 0
Триочковий від Президента. Обама вразив своїми баскетбольними вміннями

Колишній президент США Барак Обама показав свої баскетбольні навички.

Обама закинув триочковий на виході з спортивного залу під час передвиборчої кампанії кандидата від демократів Джо Байдена у Флінта.

"Зроби свій кидок", - підписав відео Обама в Twitter напередодні президентських виборів в США. За добу ролик з кидком політика  зібрав 14,7 мільйона переглядів.

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