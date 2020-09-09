32 роки тому було встановлено вічний рекорд у легкій атлетиці

Джерело - Чемпіон.

9 вересня 1988 року було встановлено "ВІЧНИЙ РЕКОРД" в метанні списа серед жінок.

На змаганнях у Потсдамі Петра Фельке-Майер з НДР встановила "вічний рекорд", метнувши списа рівно на 80 метрів.

Рекорд Фьольке в будь-якому випадку залишиться неперевершеним, так як з 1 квітня 1999 року Міжнародна федерація легкої атлетики справила "редизайн" жіночого списа (у чоловіків спис було змінено 1 квітня 1986 року). Це було зроблено з метою забезпечення безпеки глядачів, так як до середини 90-х деякі метателі спису почали відправляти снаряд на сто з гаком метрів, тобто майже перекидали футбольне поле.

Фельке-Майер стала останньою, кому вдалося встановити рекорд дальності за допомогою старого списа. Вона перевершила своє ж досягнення - 29 липень 1987 року Петра показала на змаганні в Лейпцигу результат 78 метрів 90 см.

Наступного офіційного рекорду в довелося чекати аж до 2000 року, поки норвежка Тріне Хаттестад на змаганнях в Римі не відправила "нове" спис на 68 метрів 22 см.

Нинішній рекорд світу належить чешці Барборі Шпотакова - 72 метри 28 см. Він був встановлений 13 вересня 2008 року в Штутгарті.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua