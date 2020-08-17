Донецький Шахтар у сезоні 2019/2020 вдало виступає в єврокубках.

Почавши свій шлях з групового етапу Ліги чемпіонів, донецька команда зуміла пробитися до півфіналу Ліги Європи, де зіграє з міланським Інтером.

Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр

Поєдинок півфіналу Ліги Європи Інтер — Шахтар відбудеться в понеділок, 17-го серпня, о 22:00 за київським часом.

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