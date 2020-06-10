Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик прийняв рішення про завершення кар'єри боксера. Менеджер українця пояснив вчинок українця бажанням зайнятися бізнесом.
За свою кар'єру 33-річний спортсмен виграв 17 боїв при одній поразці. В останньому поєдинку українець поступився Артуру Бетербієву і віддав чемпіонський титул WBC.
Гвоздик також є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 і чемпіоном Універсіади-2013.
Олександр Гвоздик - Наджиб Мохаммеді
Олександр Гвоздик - Юнескі Гонсалес
Олександр Гвоздик - Адоніс Стівенсон
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua