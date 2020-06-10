Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик прийняв рішення про завершення кар'єри боксера. Менеджер українця пояснив вчинок українця бажанням зайнятися бізнесом.

За свою кар'єру 33-річний спортсмен виграв 17 боїв при одній поразці. В останньому поєдинку українець поступився Артуру Бетербієву і віддав чемпіонський титул WBC.

Гвоздик також є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 і чемпіоном Універсіади-2013.

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