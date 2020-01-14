Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (14–1, 10 КО) опублікував нове відео на своїх сторінках у соціальних мережах.

Актуально: Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців

У новому відеоролику наведені нарізки любительської кар'єри Ломаченко, в тому числі перемоги на двох Олімпіадах. Увагу акцентовано на українському прапорі, який підійматися після кожної перемоги і який Ломаченко кожен раз тримає в руках. В середині ролика чути український гімн. Відео підписано: Так було, так є, і так буде!

View this post on Instagram Lomachenko 🏆 A post shared by 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) on Jan 12, 2020 at 12:12pm PST

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua