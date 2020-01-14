 Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах

Сьогодні 12:17 Valeriy Ruchka 1736 1
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (14–1, 10 КО) опублікував нове відео на своїх сторінках у соціальних мережах.

  Актуально: Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців

У новому відеоролику наведені нарізки любительської кар'єри Ломаченко, в тому числі перемоги на двох Олімпіадах. Увагу акцентовано на українському прапорі, який підійматися після кожної перемоги і який Ломаченко кожен раз тримає в руках. В середині ролика чути український гімн. Відео підписано: Так було, так є, і так буде!

 
 
 
 
 
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Lomachenko 🏆

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