Василь Ломаченко опублікував скандальне відео

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко опублікував у Instagram відео із російськими спецпризначенцями.

Відео опубліковане на сторінці боксера в Instagram.

На відео йдеться про "силу православного духу". Також, там присутні російські спецпризначенці, які є головними героями ролику.

Даний допис розкритикували підписники боксера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Раніше, Лопес пообіцяв знищити Ломаченка.

Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.