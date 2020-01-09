Джерело - Чемпіон.
Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко опублікував у Instagram відео із російськими спецпризначенцями.
Відео опубліковане на сторінці боксера в Instagram.
На відео йдеться про "силу православного духу". Також, там присутні російські спецпризначенці, які є головними героями ролику.
Даний допис розкритикували підписники боксера.
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Раніше, Лопес пообіцяв знищити Ломаченка.
Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.