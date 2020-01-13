Фуркад захопив вершину. Біатлонні підсумки від Старгород Спорт

Джерело - Чемпіон.

Чому 10-те місце чоловічої команди в естафеті - найкращий результат етапу для збірної України. Чи правда, що для нашої команди "сезон складається з відмазок"? Яка ситуація на вершині світового біатлону та хто здивував у Обергофі. Про таке і не тільки у четвертому випуску біатлонних підсумків од Старгород Спорт говорили Павло Посохов разом з головним редактором сайту biathlon.com.ua Євгеном Тарасенком.

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