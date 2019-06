Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг відреагував на пранк свого одноклубника Бернарду Сілви.

Друг португальського хавбека спародіював рухи Стерлінга під час бігу. Також хлопець потроллив англійця його ж фірмовим жестом, який символізує чотири виграних Рахімом титули.

Після цього Стерлінг опублікував відео в Instagram, у якому відповів на глузування свого одноклубника.

"Я оголошую війну. Обережно", - заявив англієць.

Raheem Sterling is not happy with Bernardo 🧢😂 #mcfc



(📸IG: sterling7) pic.twitter.com/b7KnXSbfdS