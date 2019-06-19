Рахіму не сподобався жарт португальця

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг відреагував на пранк свого одноклубника Бернарду Сілви.

Друг португальського хавбека спародіював рухи Стерлінга під час бігу. Також хлопець потроллив англійця його ж фірмовим жестом, який символізує чотири виграних Рахімом титули.

Після цього Стерлінг опублікував відео в Instagram, у якому відповів на глузування свого одноклубника.

"Я оголошую війну. Обережно", - заявив англієць.

Raheem Sterling is not happy with Bernardo 🧢😂 #mcfc



(📸IG: sterling7) pic.twitter.com/b7KnXSbfdS — Manchester City News (@ManCityMEN) 18 июня 2019 г.

Раніше Стерлінг увійшов у символічну збірну Ліги чемпінів.

Джерело - Чемпіон.

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