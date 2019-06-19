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Стерлінг оголосив війну одноклубнику

Сьогодні 15:32 Максим Буйдин 417 0
Рахіму не сподобався жарт португальця
Стерлінг оголосив війну одноклубнику
Рахім Стерлінг

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг відреагував на пранк свого одноклубника Бернарду Сілви.

Друг португальського хавбека спародіював рухи Стерлінга під час бігу. Також хлопець потроллив англійця його ж фірмовим жестом, який символізує чотири виграних Рахімом титули.

Після цього Стерлінг опублікував відео в Instagram, у якому відповів на глузування свого одноклубника.

"Я оголошую війну. Обережно", - заявив англієць.

Раніше Стерлінг увійшов у символічну збірну Ліги чемпінів.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Стерлінг, #Сілва, #Манчестер Сіті
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