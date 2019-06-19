Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг відреагував на пранк свого одноклубника Бернарду Сілви.
Друг португальського хавбека спародіював рухи Стерлінга під час бігу. Також хлопець потроллив англійця його ж фірмовим жестом, який символізує чотири виграних Рахімом титули.
Після цього Стерлінг опублікував відео в Instagram, у якому відповів на глузування свого одноклубника.
"Я оголошую війну. Обережно", - заявив англієць.
Raheem Sterling is not happy with Bernardo 🧢😂 #mcfc— Manchester City News (@ManCityMEN) 18 июня 2019 г.
(📸IG: sterling7) pic.twitter.com/b7KnXSbfdS
Раніше Стерлінг увійшов у символічну збірну Ліги чемпінів.
Джерело - Чемпіон.
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