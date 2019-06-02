УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів

Технічні спостерігачі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склали символічну команду сезону Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба організації.

У список кращих увійшли відразу шість представників переможця турніру Ліверпуля. Також в збірній 5 гравців Аякса, 3 футболісти Тоттенгема, 2 - Барселони, 2 - Манчестер Сіті, і по одному представнику Ліона і Ювентуса.

Команда сезону Ліги чемпіонів виглядає наступним чином:

Воротарі: Алісон Бекер (Ліверпуль), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Захисники: Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Матейсен де Лігт (Аякс), Ян Вертонген (Тоттенгем), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Ендрю Робертсон (Ліверпуль).

Півзахисники: Мусса Сіссоко (Тоттенгем), Хакім Зієш (Аякс), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Френкі де Йонг (Аякс), Тангі Ндомбеле (Ліон), Джоржіньо Вейналдум (Ліверпуль), Душан Тадич (Аякс), Рахім Стерлінг (Манчестер сіті).

Нападники: Давид Нерес (Аякс), Ліонель Мессі (Барселона), Садіо Мане (Ліверпуль), Кріштіану Роналду (Ювентус), Лукас Моура (Тоттенгем).

🌠 Символическая сборная #ЛигаЧемпионов сезона 2018/19 🌠



Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков🙌 pic.twitter.com/84SuTb72Yv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 июня 2019 г.

Нагадаємо, Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.