У матчі між сборними Німеччини і Сербії (1:1), які відбувся 20 березня, стався страшний інцидент.

У компенсований час поєдинку серб Мілан Павков дуже грубо зіграв проти форварда збірної Німеччини та Манчестер Сіті Лероя Сане, за що отримав червону картку. На щастя, 23-річний німець уник серйозної травми і зможе зіграти у найближчому матчі відбору зі збірною Нідерландів.

Нагадаємо, що вже завтра відбудеться матч між збірними Португалії та України.

Раніше стало відомо, хто потрапив до складу на матч з Португалією.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua