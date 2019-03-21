Не пропустіть матч Чемпіонату Європи Португалія - Україна онлайн. Матч відбудеться 22.03. 2019. Початок - 21:45.

Трансляцію Португалія - Україна дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Португалія - Україна: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

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Гру Португалія - Україна онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Португалія - Україна можна починаючи з 21:35, а стартовий свисток пролунає о 21:45.

Раніше повідомлялося, що українську збірну тепло зустріли в Португалії.

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Джерело - Чемпіон.