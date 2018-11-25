Найдобріше відео дня: як гравці Арсеналу тренуються з "сонячними дітьми"

Напередодні Різдва, лондонський Арсенал підтримав дітей із синдромом Дауна.

Футболісти і футболістки одяглися у кумедний одяг та потренувалися з малечею.

Також клуб пропонує підтримати дітей на так званий Christmas Jumper Day. Це день коли британці перераховують кошти на лікування дітей і одягають святкові джемпери, щоб показати, що вони всі залишаються дітьми.

Нагадаємо, екс-гравець Арсеналу проведе 50 діб за ґратами.

Джерело - Чемпіон.

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