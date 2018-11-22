Екс-гравець Арсеналу проведе 50 діб за ґратами

Екс-гравцю Арсеналу Нікласу Бендтнеру все ж доведеться провести 50 діб за ґратами.

Про це повідомляє fakty.com.ua, з посиланням на АР.

За інформацією видання, його апеляцію у справі про побиття водія таксі суд відхилив.

Окрім 50-ти діб у в’язниці Бендтнеру також доведеться сплатити штраф на суму 1,5 тис данських крон ($230).

Головний прокурор Копенгагену у Twitter також повідомив, що вирок є остаточним.

Коли саме Бендтнеру доведеться змінити футбольну форму на тюремну робу не відомо.

Ніклас Бендтнер — колишній гравець лондонського Арсеналу та туринського Ювентуса. Нині футболіст захищає кольори норвезького Русенборга.

Раніше тверський суд Москви заарештував футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва у справі про бійки у Москві.

Нагадаємо, арбітри, які судили Ворсклу і Динамо в Лізі Європи арештовані за договірні матчі.

Джерело - fakty.com.ua.