Екс-гравець Арсеналу проведе 50 діб за ґратами

Екс-гравцю Арсеналу Нікласу Бендтнеру все ж доведеться провести 50 діб за ґратами.
Про це повідомляє fakty.com.ua, з посиланням на АР.
За інформацією видання, його апеляцію у справі про побиття водія таксі суд відхилив.
Окрім 50-ти діб у в’язниці Бендтнеру також доведеться сплатити штраф на суму 1,5 тис данських крон ($230).
Головний прокурор Копенгагену у Twitter також повідомив, що вирок є остаточним.
Коли саме Бендтнеру доведеться змінити футбольну форму на тюремну робу не відомо.
Ніклас Бендтнер — колишній гравець лондонського Арсеналу та туринського Ювентуса. Нині футболіст захищає кольори норвезького Русенборга.
Раніше тверський суд Москви заарештував футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва у справі про бійки у Москві.
Нагадаємо, арбітри, які судили Ворсклу і Динамо в Лізі Європи арештовані за договірні матчі.
Джерело - fakty.com.ua.