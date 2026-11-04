Рішення CAS проти світу: як збірну Росії повернули в хокей та що це означає для України

7 травня 2026 року. У цей день світовий спорт повернув до змагань Білорусь – Міжнародний олімпійський комітет випустив рекомендацію зняти з неї санкції. Рівно за два місяці МОК рекомендував те саме і щодо росіян.

Для більшості міжнародних федерацій рекомендації МОК – закон.

Звісно, деякі організації, як-от World Athletics, продемонстрували принципову позицію та залишили в силі санкції щодо країн-агресорів. Але такі приклади можна перелічити на пальцях однієї руки.

Але повернімося у травень. Рівно на наступний день після рекомендацій щодо Білорусі у Польщі відбувся хокейний тріумф України – наша збірна вперше за 19 років повернулася в елітний дивізіон чемпіонату світу.

Однак відчути радість повною мірою не вдалося.

Білорусь та Росія були відсторонені від хокею з 2022 року – до цього вони виступали в еліті. Відтак, їхнє повернення могло б призвести до того, що Україна опуститься в дивізіоні, так і не зігравши жодного матчу.

Спершу, 28 травня, Міжнародна федерація хокею (IIHF) частково повернула білорусів – але не на ЧС-2027. А наступного дня скасувала відсторонення Росії на сезон-2026/27.

Бодай якоїсь ясності довелося чекати понад два місяці. Лише наприкінці липня IIHF повідомила, що не допустила Росію до найближчого ЧС. Здавалося б, питання закрите, і ще бодай один рік українці зможуть спокійно повболівати за свою збірну в еліті.

Але…

Чому IIHF програла суд Росії?

Ті самі рекомендації МОК розв'язали росіянам руки – тепер вони можуть вільно судитися з федераціями, які відмовилися або відтермінували повернення країни-агресора.

Прямо зараз CAS (Спортивний арбітражний суд) розглядає позови Росії проти World Athletics та Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). До цього вже ухвалював рішення щодо санного спорту, гімнастики та лижного спорту.

А 30 жовтня 2026 року суд опублікував рішення щодо двох видів: хокею та керлінгу. Протилежні рішення.У хокеї росіян повернули на міжнародні змагання, зокрема, ЧС-2027; у керлінгу – підтримали відсторонення.

Чому?

Бо IIHF не допустила російські команди, посилаючись на безпеку та безпекові ризики. Дисциплінарна комісія IIHF ще у травні визнала (коли скасувала відсторонення), що ці причини не мають достатньо доказів. Суд погодився з таким висновком, тож став на бік Росії.

Збірна України з хокею на чемпіонаті світу 2026 ФХУ

World Curling же своє рішення аргументував "практичними проблемами організації змагань". Тобто команди можуть бойкотувати матчі проти росіян, країни можуть відмовлятися приймати турніри з Росією серед учасників та й видавати візи.

Власне, саме так і сталося на юнацькому чемпіонаті світу у травні 2026, коли юнаки з Росії просто не отримали віз та не змогли поїхати на турнір в Канаді, хоч і мали на це право.

Що повернення Росії означає для України?

У підсумку, Спортивний арбітражний суд негайно скасував рішення Ради IIHF та наказав допустити російські команди до 5 турнірів:

Молодіжний ЧС U-20 (Канада, грудень 2026 – січень 2027)

Жіночий ЧС U-18 (Чехія, січень 2027)

Чоловічий ЧС U-18 (США, квітень–травень 2027)

Жіночий ЧС (Канада, листопад 2027)

Чоловічий ЧС (Німеччина, травень 2027)

Останній – той самий, на якому вперше за 19 років мала б зіграти збірна України. Рішення CAS остаточне. Відтак міжнародній федерації потрібно було в екстреному порядку обдумувати, як саме це реалізувати.

Одразу ж з'явилися припущення, що Росія на турнірі посяде місце України – команди, що останньою вийшла в еліту. Про це, зокрема, заявив президент Федерації хокею України Сергій Мазур, а згодом підтвердив і член ради Міжнародної федерації хокею та голова Шведської хокейної федерації Андерс Ларссон.

Збірна України з хокею на чемпіонаті світу 2026 ФХУ

Однак з іншого боку, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола заявив, що обговорював із новим президентом IIHF це питання і не вірить у такий сценарій, мовляв, ніхто не наважиться.

Тобто, очевидно, що Міжнародна федерація хокею не була готова до програшу в суді, тому не має алгоритму дій. А відтак наразі ніхто не знає, яке рішення чекає на Україну. Проте всім стало зрозуміло, що Росію не хочуть бачити на чемпіонаті світу.

Як на повернення Росії відреагував світ?

Міжнародна федерація хокею висловила розчарування рішенням CAS, однак заявила, що виконає його. Цікаво, як саме, адже головний спонсор чемпіонату світу готовий влаштувати демарш під час матчів збірної Росії, а шведська меблева компанія AJ Products, яка фінансувала ЧС з 1989 року, заявила, що більше не спонсоруватиме турнір.

Ще й господар турніру Німеччина повідомила, що виступає проти повернення росіян.

Загалом на 3 листопада 2026-го проти повернення Росії виступила й Австрійська федерація хокею, а Чеський хокейний союз, Фінський хокейний союз (чинні чемпіони), Норвезький хокейний союз (бронзові призери) та хокейні керівні органи Латвії, Данії та Швеції взагалі заявили про бойкот матчів проти Росії.

Також Європейський Союз виступив проти повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань; фінське місто Турку може скасувати проведення молодіжного ЧС-2028 в разі допуску збірної Росії; прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не дозволить росіянам взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу.

Не дуже зрозуміло, як за таких умов можна провести чемпіонат світу з хокею, коли чи не половина команд готова бойкотувати матчі проти росіян. Сподіваємося, і не доведеться.

Але символічно вийшло – аргументація World Curling отримала моментальне підтвердження. Щоправда, в хокеї.