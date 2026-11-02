У Фінляндії можуть відмовитися від проведення чемпіонату світу через допуск Росії до змагань

Фінське місто Турку може скасувати проведення Молодіжного чемпіонату світу з хокею 2028 року в разі допуску до турніру збірної Росії.

Про це йдеться в заяві мера міста.

У міській раді наголосили, що виступ російських спортсменів прямо суперечить цінностям та етичним принципам міста.

"Ми дотримуємося власних цінностей навіть тоді, коли це означає відмову від проведення масштабних заходів та можливостей, які вони пропонують. Поки Росія веде загарбницьку війну проти України, ми не можемо погодитися на виступ російської збірної в Турку", – заявила мерка міста Пія Ело.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею 2028 року планують провести у двох фінських містах – Турку та Тампере.

Раніше Спортивний арбітражний суд зобов'язав IIHF допустити російські команди до низки змагань сезону-2026/27. Повернення Росії до міжнародних змагань може коштувати Україні місця в елітному дивізіоні чемпіонату світу-2027, куди українські хокеїсти вийшли вперше за 20 років.