Збірна України ризикує втратити місце в елітному дивізіоні ЧС-2027 через повернення Росії

Президент Федерації хокею України Сергій Мазур заявив, що можливе повернення російських збірних до міжнародних змагань може коштувати Україні місця в елітному дивізіоні чемпіонату світу-2027.

Його слова передає Tribuna.com.

ФХУ наразі вивчає ситуацію та очікує на реакцію Міжнародної федерації хокею (IIHF), яку нещодавно очолив німець Франц Райндль.

"Це рішення тільки-но з'явилося, і зараз важливо побачити, як поведеться Міжнародна федерація хокею. Там нещодавно обрали нового президента, німця Франца Райндля. Подивимось, якими будуть їхні реакція та подальші кроки", — сказав функціонер.

Водночас Мазур припустив, що Росію можуть повернути саме до того дивізіону, з якого її свого часу відсторонили. Такий сценарій може призвести до того, що українська збірна замість виступів в еліті знову буде змушена змагатися в дивізіоні 1А.

"Процес не буде швидким, але звучали тези про можливе повернення Росії в той дивізіон, звідки її виключили – через що Україні, можливо, доведеться знову змагатися в 1А. Але наразі ніхто не знає, як все буде відбуватись. Можливо вони все ж з наступного року будуть грати. Багато питань. Росіянам же не видають візи зараз – на жіночий чемпіонат [Європи з фехтування], який мав відбуватися з Естонії, їм відмовили у вʼїзді. Тому потрібно подивитись, якими будуть рішення, щоб розуміти, де можемо заперечувати й відстоювати свої права", – зазначив Мазур.

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею вже прокоментувала рішення CAS щодо допуску Росії до міжнародних змагань. Вона зобов'язалась його виконувати, хоча й не погоджується з вердиктом.

Нагадаємо, що раніше Росію відсторонили від чемпіонату світу-2027. Хокейний мундіаль серед чоловіків відбудеться у Німеччині.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили у групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.