Член ради ІІХФ підтвердив, що Росія може замінити Україну на ЧС-2027

Член ради Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) та голова Шведської хокейної федерації Андерс Ларссон підтвердив, що збірна Росії може посісти місце України на чемпіонаті світу 2027 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Aftonbladet.

"Так. Ми раніше на рівні конгресу ухвалили рішення: коли Росія повернеться, вона гратиме на тому рівні, де була до відсторонення", – відповів функціонер.

Водночас Ларссон застеріг, що конкретний механізм ще не визначили.

"Не варто випереджати рішення, які ми маємо ухвалити наступного тижня на технічному рівні. ІІХФ потрібно врахувати кількість учасників, календар матчів і телевізійні права", – додав він.

Напередодні Спортивний арбітражний суд зобов'язав ІІХФ допустити російські команди до низки змагань сезону-2026/27. Федерація заявила, що виконуватиме рішення CAS і терміново оцінить його практичні наслідки. Тож офіційного рішення про заміну України поки не оголошено.

Чемпіонат світу з хокею 2027 року відбудеться у німецьких Дюссельдорфі та Мангаймі з 14 до 30 травня. Україна здобула право зіграти в елітному дивізіоні вперше з 2007 року.