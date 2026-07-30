Збірну Росії не допустили до чемпіонату світу-2027

Збірна Росії з хокею не допущена до участі у чемпіонаті світу 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

Організація вирішила не повертати збірну Росії до чемпіонатів світу. Йдеться не лише про дорослу чоловічу команду, а й про команди юніорів (до 20 років), а також чоловіків і жінок до 18 років.

При цьому в IIHF наголосили, що рішення щодо допуску дорослої жіночої збірної Росії до чемпіонату світу буде ухвалене згодом, про що організація повідомить окремо.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2027 року відбудеться у Німеччині. Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. Українці потрапили в групу А, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.