Росія пропустить юніорський чемпіонат світу в Канаді через відмову у видачі віз

Російські керлінгісти пропустять юніорський чемпіонат світу 2026 року, що відбудеться в Едмонтоні, Канада.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Турнір відбудеться 5–10 травня. Це мало бути перше змагання для росіян після відсторонення. Проте єдина російська пара, що мала би поїхати на змагання, не отримала візи.

Зауважимо, що раніше ми повідомляли про роботу України з цього питання, зокрема, на дипломатичному рівні.

Додамо, що президент Федерації керлінгу Росії Дмітрій Свіщєв перебуває під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Читайте також : ВФК засудила заяви росіянина Свіщєва, який розповів про тиск на міжнародну федерацію

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Міжнародний олімпійський комітет випустив рекомендацію допускати росіян та білорусів до юнацьких змагань під власними прапорами. Також МОК дозволив їм виступати на Юнацьких Олімпійських іграх.