Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Керлінг

Росія пропустить юніорський чемпіонат світу в Канаді через відмову у видачі віз

Микола Дендак — 4 травня 2026, 17:03
Росія пропустить юніорський чемпіонат світу в Канаді через відмову у видачі віз
World Curling

Російські керлінгісти пропустять юніорський чемпіонат світу 2026 року, що відбудеться в Едмонтоні, Канада.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Турнір відбудеться 5–10 травня. Це мало бути перше змагання для росіян після відсторонення. Проте єдина російська пара, що мала би поїхати на змагання, не отримала візи.

Зауважимо, що раніше ми повідомляли про роботу України з цього питання, зокрема, на дипломатичному рівні.

Додамо, що президент Федерації керлінгу Росії Дмітрій Свіщєв перебуває під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Читайте також :
ВФК засудила заяви росіянина Свіщєва, який розповів про тиск на міжнародну федерацію

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Міжнародний олімпійський комітет випустив рекомендацію допускати росіян та білорусів до юнацьких змагань під власними прапорами. Також МОК дозволив їм виступати на Юнацьких Олімпійських іграх.

Росія Юніорський чемпіонат світу керлінг

керлінг

Президент федерації керлінгу України: Ми маємо абсолютно несправедливі умови для наших спортсменів
Найстарша в історії медалістка олімпійських ігор завершила кар'єру
ВФК продовжує координацію з дружніми асоціаціями-членами напередодні зустрічей у Женеві
ВФК засудила заяви росіянина Свіщєва, який розповів про тиск на міжнародну федерацію
Канада переграла Китай у фіналі Паралімпіади-2026

Останні новини