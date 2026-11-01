Головний спонсор чемпіонату світу готовий влаштувати демарш під час матчів збірної Росії

Букмекерська компанія Tipsport – офіційний спонсор чемпіонату світу з хокею IIHF – відмовляється дозволити будь-яку появу свого логотипу під час потенційних матчів збірної Росії на травневому чемпіонаті.

Про це повідомляє Idnes.cz.

"Позиція Tipsport була чіткою з самого початку російської агресії: ми є одним із найбільших корпоративних уболівальників України, ми не розміщуємо коефіцієнти на КХЛ чи інші російські та білоруські змагання, і ми точно не збираємось розміщувати коефіцієнти на збірну Росії. Також ми не можемо уявити, що у матчах з Росією на чемпіонаті світу буде наша реклама – ні на льоду, ні в телевізійних трансляціях", – заявив речник компанії Вацлав Сохор виданню Hospodářské noviny.

Tipsport є офіційним партнером чемпіонатів Міжнародної федерації хокею на льоду серед дорослих до 2029 року та зараз закликає національні федерації відреагувати якомога рішучіше.

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У Німеччині голова місцевої асоціації хокею Франк Лутц заявив, що Німеччина повинна розглянути варіант відмови від проведення травневого чемпіонату світу.

Досі він виступав за фінансове питання, оскільки з російською командою витрати на забезпечення безпеки значно зростуть. "І ми не можемо наражати себе на економічний ризик, який ми більше не можемо нести", – сказав Лутц.

За його словами, це буде залежати від того, які дії оголосить німецький уряд.

Представник канадського уряду також виступив із рішучою заявою минулими вихідними, а міністр спорту Адам ван Куверден заявив, що Канада готова відмовити у видачі віз росіянам, які приїдуть представляти країну на юніорському чемпіонаті у грудні.

Він стверджував, що уряд відмовляється дозволяти росіянам брати участь у заходах, які він організовує та субсидує державними коштами, але поки що незрозуміло, чи отримає престижний турнір державне фінансування.

IIHF все ще оговтується від рішення арбітражу Лозанни та вирішує, як впоратися з ситуацією. Рішення CAS є обов'язковим для неї, і вона повинна негайно почати його виконувати. Тобто, дозволити росіянам повернутися.

Нагадаємо, член заради Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) та голова Шведської хокейної федерації Андерс Ларссон підтвердив, що збірна Росії може отримати місце України на чемпіонаті світу 2027 року.