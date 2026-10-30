Німеччина виступила проти рішення CAS повернути збірну Росії з хокею

Керівництво Німецького хокейного союзу (DEB) відреагувало на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо допуску російських збірних до міжнародних змагань.

Про це йдеться в заяві організації.

У німецькій федерації наголосили, що таке рішення суду створює нові виклики для проведення майбутнього світового форуму. Німеччина, яка прийматиме чемпіонат світу з хокею у 2027 році, має намір ретельно вивчити правові та практичні наслідки цього кроку та провести консультації з Міжнародною федерацією хокею (IIHF).

"Наша позиція залишається незмінною: ми виступаємо проти повернення російських збірних до міжнародних хокейних турнірів. Як член ІІХФ, ми чітко й однозначно висловили цю позицію — як перед Радою ІІХФ, так і під час слухань у CAS. Це рішення кардинально змінює ситуацію навколо чемпіонату світу з хокею 2027 року, який має відбутися в Німеччині. Для нас, як для країни-господарки, допуск Росії тягне за собою серйозні наслідки у сферах безпеки, політики та економіки. Наразі ми аналізуємо це рішення спільно з ІІХФ і згодом повідомимо про подальші кроки", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею вже прокоментувала рішення CAS щодо допуску Росії до міжнародних змагань. Вона зобов'язалась його виконувати, хоча й не погоджується з вердиктом.

Нагадаємо, що раніше Росію відсторонили від чемпіонату світу-2027. Хокейний мундіаль серед чоловіків відбудеться у Німеччині.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили у групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.