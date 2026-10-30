IIHF: Ми діятимемо відповідно до рішення CAS щодо Росії

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) прокоментувала рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) щодо допуску Росії до міжнародних змагань.

Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба IIHF.

"Міжнародна федерація хокею висловлює розчарування рішенням CAS, який дозволив Федерації хокею Росії заявити російські команди для участі в усіх чемпіонатах під егідою IIHF – рішення набуває чинності негайно. IIHF не погоджується з цією частиною вердикту і наполягає на тому, що її попередні рішення були необхідними для гарантування безпеки всіх учасників, а також для збереження цілісності змагань.

Хоча IIHF поважає повноваження CAS і діятиме відповідно до його рішення, такий результат не усуває тих побоювань, що лягли в основу попередніх рішень федерації.

Це рішення також має суттєві практичні наслідки для змагань, підготовка до яких вже перебуває на просунутій стадії. Зміни щодо участі вимагають масштабної координації з відповідними національними асоціаціями-членами, організаційними комітетами та органами влади країн-господарів. Зокрема, йдеться про перегляд форматів змагань, розкладів, логістики (подорожі та проживання), а також заходів безпеки. Рішення CAS не враховує практичні аспекти, які неможливо реалізувати миттєво.

IIHF невідкладно проаналізує необхідні кроки та часові рамки для виконання цього рішення, а також розгляне його операційні наслідки. Безпека всіх учасників та цілісність кожного чемпіонату залишатимуться головними пріоритетами в цій роботі", – сказано в заяві.