Воротар збірної Чехії: Мені не подобається повернення Росії на чемпіонат світу
Воротар Енергії Карлові Вари та збірної Чехії Домінік Фродль занепокоєний повернням збірної Росії до світового хокею. Про це він сказав журналістам під час перебування у таборі національної команди своєї країни.
Його слова передає видання Idnes.cz.
"Мені це не подобається. Я з цим не згоден. Більше, мабуть, не знаю, що на це сказати".
У п'ятницю, 30 жовтня, Спортивний арбітражний суд (CAS) з негайним вступом у силу дозволив російським хокеїстам повернутися до міжнародних змагань; це рішення стосуватиметься п'яти чемпіонатів світу наступного року, включаючи юніорський чемпіонат наприкінці цього року.
"Не знаю, що з цим можна зробити, чи не можна. Але я, безумовно, засуджую це".
За його словами, за кілька годин перебування у складі національної збірної поки що не було особливого обговорювати рішення Спортивного арбітражного суду серед товаришів по команді.
"Людина читає про це в новинах, але щоб ми щодня обговорювали це в роздягальні... Гадаю, що всі мають більш-менш схожу думку", – зазначив тридцятирічний воротар.
Цього сезону Фродль провів 13 матчів у чеській Екстралізі, парируючи 95,4% кидків суперника. Домінік у 2017 році допоміг збірнії Чехії стати бронзовим призером чемпіонату світу з хокею на роликах.
Нагадаємо, шведська меблева компанія AJ Products (AJ Produkter), яка спонсорує Чемпіонат світу з хокею з 1989 року, не спонсоруватиме турнір наступного року після рішення CAS про повернення Росії.