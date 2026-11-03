Воротар збірної Чехії: Мені не подобається повернення Росії на чемпіонат світу

За його словами, за кілька годин перебування у складі національної збірної поки що не було особливого обговорювати рішення Спортивного арбітражного суду серед товаришів по команді.

"Людина читає про це в новинах, але щоб ми щодня обговорювали це в роздягальні... Гадаю, що всі мають більш-менш схожу думку", – зазначив тридцятирічний воротар.

Цього сезону Фродль провів 13 матчів у чеській Екстралізі, парируючи 95,4% кидків суперника. Домінік у 2017 році допоміг збірнії Чехії стати бронзовим призером чемпіонату світу з хокею на роликах.

Нагадаємо, шведська меблева компанія AJ Products (AJ Produkter), яка спонсорує Чемпіонат світу з хокею з 1989 року, не спонсоруватиме турнір наступного року після рішення CAS про повернення Росії.