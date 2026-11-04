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Росіян там не буде: прем'єр-міністр Канади – про молодіжний чемпіонат світу

Денис Іваненко — 4 листопада 2026, 10:35
Росіян там не буде: прем'єр-міністр Канади – про молодіжний чемпіонат світу
Марк Карні
Getty Images

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не дозволить Росії взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу, попри рішення CAS.

Про це повідомляє Reuters.

"Доки Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану та жахливу війну в Україні, жоден із цих спортсменів не виступатиме за свої країни в Канаді.

Тож, якщо ви запитуєте саме про молодіжний чемпіонат світу, то росіян там не буде", – заявив Карні.

Зазначимо, що цей турнір триватиме в Канаді з 26 грудня до 5 січня 2027 року. Раніше вище політичне керівництво Чехії також виступило проти повернення російських хокеїстів на міжнародні змагання до завершення війни в Україні.

Бойкот матчам зі збірною Росії вже оголосила Фінляндія. Згодом до неї долучилась Норвегія та ще низка країн, цей список поступово розширюється.

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