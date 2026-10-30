Рішуче проти повернення Росії: австрійська федерація відреагувала на рішення CAS

Австрійська федерація хокею (ÖEHV) відреагувала на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні щодо допуску російських збірних до міжнародних змагань.

Про це йдеться в заяві організації.

"Австрійська федерація хокею шкодує про рішення Міжнародного спортивного арбітражного суду (CAS). CAS знову допустив російські національні збірні до змагань ІІХФ сезону-2026/27 з негайним вступом у силу. Позиція федерації залишається незмінною: ÖEHV рішуче проти повернення Росії. ÖEHV солідарний з ІІХФ і підтримує світову федерацію у розгляді можливих подальших кроків. Наразі аналізуються потенційні наслідки для національних збірних Австрії", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею вже прокоментувала рішення CAS щодо допуску Росії до міжнародних змагань. Вона зобов'язалась його виконувати, хоча й не погоджується з вердиктом.

Раніше проти такого рішення виступила Фінляндія та Німеччина.

Нагадаємо, що раніше Росію відсторонили від чемпіонату світу-2027. Хокейний мундіаль серед чоловіків відбудеться у Німеччині.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили у групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.