Норвегія бойкотуватиме Росію на чемпіонаті світу 2027 року

Норвезький хокейний союз заявив, що не проводитиме матчі проти Росії на чемпіонаті світу-2027 поки триває війна в Україні, оскільки це порушуватиме безпеку норвезьких гравців.

Відповідне звернення було опубліковане на сайті організації.

У керівному органі хокею у Норвегії наголосили, що інші матчі збірна відіграє згідно із розкладом.

"Норвегія – виходячи з поточної ситуації та інформації, якою ми володіємо на сьогодні – не гратиме проти Росії на чемпіонаті світу в Німеччині у травні 2027 року. Решта матчів у групі відбудуться згідно з розкладом. Про це було повідомлено Раді IIHF у понеділок, 2 листопада".

Зазначимо, що на груповому етапі світової першості суперниками збірної Норвегії стануть Чехія, США, Канада, Данія, Казахстан, Угорщина та Словаччина

Водночас Норвезький хокейний союз наголосив, що гра з росіянами на світовій першості може становити загрозу безпеці представникам його національної команди.

"Наша позиція щодо того, що Росія має бути виключена з усіх міжнародних чемпіонатів доти, доки триває війна в Україні, залишається незмінною. Водночас це рішення ґрунтується на нашій відповідальності за забезпечення безпеки та добробуту наших гравців, персоналу команди та їхніх сімей. Ми вважаємо, що проведення матчів проти Росії за нинішніх обставин може наражати наших гравців та персонал команди на значні ризики для безпеки. Тому нашим пріоритетом є їхнє психічне здоров'я, добробут та особиста безпека".

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.

З приводу цього рішення висловив обурення Фінський хокейний союз, який заявив, що не вбачає підстав для повернення російських хокеїстів на міжнародну арену.

Згодом фінський орган випустив заяву, у якій повідомив, що буде бойкотувати матчі за участю росіян, доки триватиме воєнна агресія у бік України.

Президент організації Гейккі Гієтанен додав, що планується створити спільний фронт між державами, аби колективно висловити відмову керівному органу у хокеї щодо гри з представниками країни-агресора.

Раніше зазначалось, що Фінляндія може відмовитися проводити у себе молодіжну світову першість 2028 року через участь представників РФ.

Також варто додати, що наступна світова першість серед дорослих у чоловічому елітному дивізіоні відбудеться в Німеччині з 14 до 30 травня 2027 року.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили в групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.