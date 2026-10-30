Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.

Про це повідомив голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов.

CAS відхилив усі п'ять резолюцій IIHF.

Згідно з ухвалою суду, Міжнародна федерація хокею зобов'язана забезпечити участь російських команд у відповідних турнірах IIHF у сезоні-2026/27. Рішення CAS ставить крапку у цьому питанні, оскільки є остаточним та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що у травні дисциплінарна рада IIHF скасувала попереднє рішення про усунення російських команд, вказавши, що міжнародна федерація недостатньо обґрунтувала заборону міркуваннями безпеки, однак у липні рада IIHF знову залишила усунення в силі. Наприкінці серпня ФХР звернулася до CAS.

Пропагандистські ЗМІ вже проінформували, що IIHF виконає рішення CAS щодо Росії та у терміновому порядку оцінить кроки для повернення національних команд.

Раніше повідомлялося, що Росію відсторонили від чемпіонату світу-2027. Хокейний Мундіаль серед чоловіків відбудеться у Німеччині. Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. Українці потрапили в групу А, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Нещодавно також стало відомо, що CAS відхилив апеляцію Росії на рішення щодо недопуску до міжнародних змагань із керлінгу.