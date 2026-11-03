Латвія, Данія та Швеція оголосили бойкот матчам проти Росії на ЧС-2027

Хокейні керівні органи Латвії, Данії та Швеції оголосили, що вони відмовляються виступати проти збірної Росії на чемпіонаті світу-2027.

Латвійська хокейна федерація (LHF) випустила заяву у своїх соцмережах, у якій запевнила, що не буде змінювати своїх позицій щодо участі російських хокеїстів у міжнародних змаганнях, доки триватиме війна РФ проти України.

"Країна не змінить своєї позиції, якої дотримується з 2022 року – збірні Латвії не гратимуть проти Росії чи Білорусі, доки триває загарбницька війна Росії проти України. У лютому 2024 року парламент Латвії ухвалив закон, який забороняє національним спортивним командам брати участь у матчах проти команд з Росії та Білорусі, навіть якщо вони виступають під нейтральним прапором".

У листі LHF зазначається, що для організації головне – це добробут та безпека представників латвійської збірної

Також зазначається, що Латвійська хокейна федерація обопільно з керівними хокейними органами Фінляндії, Норвегії та Данії працювала над координацією дій проти повернення російських хокеїстів.

Своєю чергою президент Данського хокейного союзу (DIU) Генрік Бах Нільсен заявив, що якщо допустити до матчів проти представників країни-агресорки збірну Данію, то може виникнути хаос. Його слова передає Danmarks Radio.

"Ми вирішили, що не гратимемо проти Росії. Також ми повідомили про це рішення раду Міжнародної федерації хокею (IIHF) у Цюриху. Йдеться про безпеку та спокій для нас самих і всіх наших партнерів: гравців, уболівальників і спонсорів. Заради збереження цілісності хокею ми не можемо уявити собі матч проти Росії за нинішніх обставин. Якщо ми це зробимо, ситуація перетвориться на повний хаос".

Водночас Нільсен наголосив, що сподівається, аби норвезька збірна не зазнала покарань за свою позицію. Утім, він спрогнозував, що це може завершитися пониженням у класі.

"Я не знаю, якими будуть наслідки. Це може бути пониження до групи Б або до 4-ї ліги. Я цього не знаю і не замислююся над цим".

Президент Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон також заявив, що збірна його країни не братиме участі в матчах світової першості 2027 року проти збірної Росії.

"Наша позиція залишається незмінною, і разом з кількома іншими країнами ми також домовилися, що повідомимо про це рішення спільно. Для нас не було важливо бути першими. Позиція Шведської федерації хокею, яку ми послідовно відстоювали на всіх міжнародних зустрічах і переговорах, полягає в тому, що участь Росії в міжнародних хокейних змаганнях була і залишається немислимою, доки триває війна в Україні".

Водночас Ларссон додав, що Швеція не планує відмовлятися від участі на чемпіонаті світу.

"Рішення правління означає, що шведські національні збірні не гратимуть матчів проти російських національних збірних. Це рішення не означає, що Швеція відмовляється від участі у чемпіонатах світу, де бере участь Росія".

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.

З приводу цього рішення висловив обурення Фінський хокейний союз, який заявив, що не вбачає підстав для повернення російських хокеїстів на міжнародну арену.

Згодом фінський орган випустив заяву, у якій повідомив, що буде бойкотувати матчі за участю росіян, доки триватиме воєнна агресія у бік України. До бойкоту доєдналась Норвегія.

Варто додати, що наступна світова першість серед дорослих у чоловічому елітному дивізіоні відбудеться в Німеччині з 14 до 30 травня 2027 року.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили в групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.