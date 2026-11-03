Чехія долучилась до бойкоту матчів проти Росії

Чеський хокейний союз приєднався до позиції інших європейських хокейних федерацій, які оголосили, що їхні національні збірні не гратимуть у матчах проти Росії.

Це підтвердив президент Чеської асоціації хокею Алоїс Гадамчик після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо повернення російських збірних до змагань IIHF.

Водночас генеральний секретар Чеського хокейного союзу Ян Черний заявив, що організація проведе переговори з представниками уряду щодо можливості відмовити російській збірній у видачі віз.

"Нехай ніхто не сумнівається в позиції Чеського хокейного союзу. Від самого початку ми однозначно виступаємо проти повернення російських національних збірних до міжнародних змагань за нинішніх обставин і повністю поділяємо цю позицію з Фінляндією, Швецією та іншими федераціями. Йдеться не про зміну нашої позиції чи вагання, а лише про відповідальний підхід", – розповів Черний.

Раніше вище політичне керівництво Чехії виступило проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри до завершення війни в Україні.

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.