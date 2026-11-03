У Єврокомісії виступили проти допуску збірної Росії до змагань

Європейський Союз виступає проти повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань на тлі повномасштабної війни проти України.

Таку позицію оголосила речниця Єврокомісії Єва Хрнцірова у відповідь на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські збірні до міжнародних турнірів.

За її словами, міжнародні спортивні федерації самостійно ухвалюють рішення щодо проведення змагань та визначення їхніх учасників. Водночас вони зобов'язані дотримуватися санкцій і обмежувальних заходів ЄС.

"Відповідно до принципу автономії спорту, міжнародні федерації несуть відповідальність за свої рішення, і саме вони вирішують питання щодо організації спортивних заходів, учасників тощо. Однак як федерації, так і держави-члени повинні діяти відповідно до санкцій та обмежувальних заходів ЄС", – зазначила Єва.

Хрнцірова наголосила, що відсторонення російських команд було необхідним для гарантування безпеки спортсменів та збереження чесності й цілісності спортивних змагань.

"Спорт не повинен слугувати інструментом пропаганди, і нормалізація участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна в Україні, – це те, чого ми не хочемо підтримувати", – наголосила Хрнцірова.

Крім того, речниця нагадала про рішення Європейської Ради від жовтня, у якому йдеться про недопустимість нормалізації участі Росії та Білорусі в міжнародних спортивних і культурних заходах до досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

На тлі рішення CAS хокейні федерації Фінляндії, Норвегії, Данії, Латвії, Швеції та Чехії вже заявили про намір бойкотувати матчі проти російської збірної на чемпіонаті світу.

Світова першість 2027 року пройде в Німеччині з 14 до 30 травня. Збірна України вперше за 20 років виступить в елітному дивізіоні турніру.