Колишній віцепрезидент IIHF: Ніхто не наважиться виключити Україну з елітного дивізіону ЧС

Колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола впевнений, що сценарій, за якого Україну виключать із елітного дивізіону чемпіонату світу-2027 задля включення Росії, неможливий.

Слова функціонера наводить Iltalehti.

"Я обговорював із новим президентом IIHF це питання. Чітко заявлено, що не може бути реалізовано рішення, коли Україну виключають, а на її місце зайде Росія. Ніхто не наважиться ухвалити таке рішення", – заявив Куммола.

Раніше Спортивний арбітражний суд зобов'язав IIHF допустити російські команди до низки змагань сезону-2026/27. Повернення Росії до міжнародних змагань може коштувати Україні місця в елітному дивізіоні чемпіонату світу-2027, куди українські хокеїсти вийшли вперше за 20 років.