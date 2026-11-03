Компанія, яка була спонсором ЧС 37 років, розриває співпрацю з IIHF через повернення збірної Росії

Шведська меблева компанія AJ Products (AJ Produkter), яка спонсорує Чемпіонат світу з хокею з 1989 року, не спонсоруватиме турнір наступного року після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) вирішив, що збірна Росії може брати в ньому участь, повідомила компанія в понеділок.

Про це пише Reuters. Деталі додає шведське видання Expressen.se.

"Ми вирішили, що логотип AJ не буде пов’язаний із чемпіонатом IIHF серед чоловіків наступного року, тепер, коли Росії знову дозволено змагатися", – заявив агентству Reuters головний виконавчий директор AJ Products Девід Брей.

"Ми маємо давнє партнерство з IIHF протягом 37 років, тому ми ухвалили це рішення після рішення суду в п’ятницю. У багатьох бізнесах бувають складні рішення, але це було дуже легко прийняти", – додав він.

Минулого тижня CAS ухвалив рішення дозволити Росії знову брати участь у змаганнях Міжнародної федерації хокею (IIHF), скасувавши рішення керівного органу про виключення російських команд зі своїх змагань після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Раніше чеська букмекерська компанія Tipsport назвала рішення CAS "скандальним" і заявила, що не показуватиме рекламу під час жодних ігор чемпіонату світу за участю Росії.

Нагадаємо, член заради Міжнародної федерації хокею (IIHF) та голова Шведської хокейної федерації Андерс Ларссон підтвердив, що збірна Росії може отримати місце України на чемпіонаті світу 2027 року.

Колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею Калерво Куммола впевнений, що сценарій, за якого Україну виключать із елітного дивізіону чемпіонату світу-2027 задля включення Росії, неможливий.