Збірна України повернулася в елітний дивізіон чемпіонату світу через 19 років після вильоту

Чоловіча збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу, посівши 2 місце в групі А Дивізіону I.

Це стало можливим після нічиєї Польщі та Литви (1:1) в основний час матчу останнього туру. У підсумку литовці ще й вирвали перемогу в овертаймі, тож поляки, попри статус фаворитів поєдинку, не змогли наздогнати українську команду в турнірній таблиці.

Хокеїсти української збірної, які слідкували за вирішальним матчем прямого конкурента в боротьбі за підвищення у класі, після фінальної сирени не стримували емоцій у підтрибунці.

На цьогорічному чемпіонаті світу підопічні Дмитра Христича у стартовому турі програли Польщі (2:3), однак потім перемогли Литву (2:1) та Францію (3:2), програли по булітах Казахстану (4:5) та здолали Японію (3:1).

Зазначимо, що останній раз Україна грала в елітному дивізіоні чемпіонату світу у 2007 році. Тоді "синьо-жовті" посіли останнє 16 місце на планетарній першості у Росії.

З моменту вильоту з еліти Україна навіть опускалася до дивізіону IB. Звідти до групи IA "синьо-жовтим" вдалося піднятися за підсумками ЧС-2024.

Додамо, що загалом на найвищому рівні чемпіонату світу з хокею Україна провела дев'ять сезонів (1999-2007 роки). Найкращим результатом нашої збірної було 9 місце на ЧС-2002.