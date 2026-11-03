Президент і прем'єр-міністр Чехії виступив проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри

Вище політичне керівництво Чехії виступило проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри до завершення війни в Україні. Рішенням CAS дозволити збірній Росії різних вікових категорій виступати на чемпіонатах світу розчаровані президент країни Петер Павел і прем'єр-міністр Андрей Бабіш.

Джерело: видання sport.aktuality.sk, сторінки у соцмережі "Х" журналістів Роберта Рампа та Йозефа Копецького.

" Я вважаю, що однозначно не на часі говорити про будь-яку нормалізацію відносин з Росією в цей час, доки вона сама не виявить наміру щодо мирного врегулювання, доки не припинить бойові дії та не сяде за стіл переговорів", – заявив Павел.

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Чемпіонат світу серед жінок до 18 років відбудеться в Чехії на початку наступного календарного року, і CAS зобов'язав IIHF включити до його складу збірну Росії, але це буде неможливо.

Росія не зможе поїхати на чемпіонат в Остраву, оскільки уряд Чехії цього не схвалить, і вони не отримають необхідних дозволів.

"Мені це не здається логічним, поки триває війна в Україні. Це створити враження, що війна та вбивства – це нормально, що ми відкидаємо. Я погоджуюсь, що політика не повинна втручатися у спорт, але це рішення CAS привнесло сюди політику", – сказав прем'єр-міністр Андрей Бабіш у понеділок після засідання уряду.

Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар заявив, що рішення Спортивного арбітражного суду, який дозволив російським хокеїстам брати участь у змаганнях, ніяк не зобов'язує уряд дозволити в'їзд російських спортсменів на територію Чехії.

"Урядова постанова від 2023 року, яка забороняє видавати візи російським збірним, досі діє", – заявив він.

Нагадаємо, воротар збірної Чехії також розчарований рішенням CAS.