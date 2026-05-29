Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Міжнародна федерація хокею скасувала відсторонення Росії на сезон-2026/27

Володимир Слюсарь — 29 травня 2026, 19:54
Міжнародна федерація хокею скасувала відсторонення Росії на сезон-2026/27
IIHF

Міжнародна федерація хокею (IIHF) скасувала січневе рішення щодо недопуску російських національних та клубних команд до змагань у сезоні 2026/2027.

Про це йдеться на сайті організації.

У січні було визначено, що Росія не буде реінтегрована в змагання IIHF на сезон 2026–2027 з міркувань безпеки. Після цього Федерація хокею Росію подало апеляцію.

Справу було направлено на повторний розгляд Ради федерації для нової оцінки ситуації з урахуванням безпекових, операційних та спортивних планів.

У травні дисциплінарна рада IIHF скасувала рішення від січня 2026 року. Однак в організації прямо заявили, що це рішення не означає автоматичну реінтеграцію Росії до міжнародних змагань.

"Дисциплінарна рада вирішила, що попереднє рішення не може бути збережено в його нинішньому вигляді, і тому повернула справу до Ради IIHF для повторного аналізу на основі безпеки, безпеки, операційних і спортивних планів", — зазначають в організації.

Тепер Рада буде аналізувати всю наявну інформацію, щоб пізніше ухвалити рішення щодо участі Росії в майбутніх змаганнях з хокею на індивідуальній основі.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею частково скасувала відсторонення Білорусі та повернула її національні команди до низки міжнародних змагань у сезоні 2026/2027.

Нещодавно Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) зняла усі обмеження з білоруських спортсменів.

Також скасувала санкції з Росії і Білорусі Європейська федерація гімнастики.

IIHF Росія санкції хокей

IIHF

Міжнародна федерація хокею частково зняла санкції з білоруських команд
Хочемо бачити якнайменше політики: президент IIHF – про повернення збірних РФ та Білорусі на турніри
Переможець Ліги чемпіонів і фіналіст ЧС: IIHF назвала найкращого хокеїста року
Визначилися найцінніший гравець та символічна збірна ЧС-2025 в елітному дивізіоні
IIHF не допустила збірну Росії з хокею до Олімпіади-2026

Останні новини