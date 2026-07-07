МОК тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії. Заборона на його діяльність була введена 12 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Таким чином, МОК відмінив рекомендації від 28 березня 2023 року щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі при забороні на участь у командних видах програми.

Відтепер кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску чи недопуску російських спортсменів до міжнародних змагань самостійно, не посилаючись на будь-які рекомендації МОК.

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У зв'язку з відновленням прав ОКР також була знята заборона на проведення міжнародних змагань на території Росії. Рішення щодо цього питання відтепер також ухвалюватимуться на розсуд кожної міжнародної федерації окремо.

При цьому, рішення щодо того, в якому статусі (нейтральному чи повноправному) російські спортсмени зможуть брати участь у Олімпійських іграх, МОК ухвалить згодом.

Дане рішення МОК було ухвалене після детального правового аналізу у зв'язку з початком кваліфікаційного періоду до літньої Олімпіади-2028. Таке рішення стало можливим після того, як ОКР виключив зі свого складу регіональні спортивні організації, розташовані на тимчасово окупованих територіях України. ОКР підтвердив, що не вестиме там свою діяльність.

Нагадаємо, ще наприкінці червня МОК вніс зміни в Олімпійську хартію, які повинні були спростити повноцінне повернення Росії в міжнародний спорт.