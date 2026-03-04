Змушують мовчати Гераскевича, хочуть повернути росіян: хто ухвалює рішення в МОК

12 лютого, напередодні старту змагань зі скелетону на Олімпійських іграх 2026, українця Владислава Гераскевича дискваліфікували через його бажання виступати в "шоломі пам'яті", на якому були зображені українські спортсмени, що загинули через Росію.

Тоді рішення ухвалила IBSF (Міжнародна федерація бобслею та скелетону), а точніше журі олімпійських змагань зі скелетону. Про це ми детально писали в цьому матеріалі:

Також у цьому тексті йшлося про те, що де-факто все вирішував Міжнародний олімпійський комітет. І сьогодні ми розберемося в тому, що таке МОК, хто відповідає за рішення організації, і чи мають українські члени комітету реальний вплив.

МОК: від боротьби з нерівністю до її оплоту

Комітет заснували 23 червня 1894 року з метою відродити давньогрецькі олімпійські традиції для "зміцнення міжнародного миру та фізичного виховання молоді".

Відродити вдалося – вже на першому конгресі організація ухвалила рішення провести ОІ в Афінах у 1896 році. Відтоді МОК відповідає за проведення всіх літніх та зимових Ігор і є центром світового спорту.

Основні задачі МОК

Організація Олімпійських ігор

Захист Олімпійської хартії та принципів Олімпізму

Визнання та контроль організацій

Фінансування

Боротьба з дискримінацією та расизмом

Офіційно МОК зберігає нейтралітет щодо всіх воєнних конфліктів у світі. Щоправда, після початку повномасштабного вторгнення організація систематично йде на поступки Росії.

Ще 28 лютого 2022 року МОК рекомендував міжнародним організаціям НЕ допускати російських та білоруських спортсменів. За рік він послабив санкції – відтоді росіяни та білоруси виступають під нейтральними прапорами.

А наприкінці 2025 року МОК випустив ще одну рекомендацію – відтепер юнаки з країн-агресорок можуть змагатися на турнірах під власними прапорами.

"МОК, безумовно, зважає на те, що існує 135 конфліктів, у яких ведуться військові дії на нашій планеті. За такого стану справ МОК не може ухвалювати якісь вибіркові рішення, бо це протирічить Олімпійській хартії", – розповідав про дискваліфікацію Гераскевича український функціонер та член МОК Валерій Борзов.

Валерій Борзов ФЛАУ

Так, наразі дорослі російські спортсмени все ще залишаються в нейтральному статусі, однак комітет все ближче до того, щоб скасувати й це покарання.

Та хто відповідає за ухвалення рішень?

Структура МОК: від президента до виконавчого комітету

Міжнародний олімпійський комітет має доволі просту структуру: організацію очолює президент, вищим керівним органом є Сесія МОК, а більш дрібні питання вирішує Виконавчий комітет та спеціально створені комісії.

Поговорімо про кожен більш детально.

Президент МОК

20 березня 2025 року відбулися вибори нового очільника Міжнародного олімпійського комітету. Президенткою стала колишня зімбабвійська плавчиня та дворазова олімпійська чемпіонка Кірсті Ковентрі.

Про її передвиборчу програму ми писали ТУТ. Важливим було те, що Кірсті лобіював уже колишній президент МОК Томас Бах. А тому і змін з новим керівництвом очікувати не було сенсу. Тож Росія продовжила поступово повертатися до змагань.

Кірсті Ковентрі та Томас Бах Getty Images

У президента МОК не так і багато повноважень. Він представляє МОК, має право скликати Сесії, Виконавчий комітет та Олімпійський конгрес, а також може ухвалювати рішення у термінових випадках. Однак в інших ситуаціях у гру вступають інші органи.

Сесія МОК

Президента обирають терміном на 8 років саме на Сесії МОК методом таємного голосування. Зібрання всіх членів МОК (наразі 106, включно з Ковентрі) проводиться щонайменше раз на рік та ухвалює ключові рішення:

Ухвалює, змінює та тлумачить Олімпійську хартію

Обирає міста-господарі Ігор

Обирає президента МОК, віцепрезидентів і членів Виконавчого комітету

Обирає нових членів МОК

Визначає програму видів спорту

Визнає або виключає федерації

Затверджує звіти та фінансові рахунки

Метод голосування доволі простий – кожен член МОК має один голос. Рішення приймаються більшістю голосів. Єдиний виняток – зміни до принципів Олімпізму або Хартії – необхідно зібрати щонайменше дві третини голосів.

Членів МОК обирають терміном на 8 років з можливістю продовження. Також є вікові вимоги – вони мають піти у відставку після досягнення 70 років (для тих, кого обрали у 1966-1999 роках – 80 років).

У Сесії МОК беруть участь два українці – Сергій Бубка та Валерій Борзов. Проте вони не представники України, а представники МОК в Україні.

"Члени обираються Сесією МОК більшістю голосів і представляють МОК у своїх країнах, а не представляють свою країну у МОК", – йдеться на сайті організації.

Їхню позицію було особливо помітно на тлі скандалу МОК з Гераскевичем. Борзов у коментарі Чемпіону підтримав рішення комітету, а Бубка взагалі вирішив промовчати. Вони підтримали рішення МОК, а не Україну, на жаль.

Окрім того, серед членів МОК і досі залишається росіянин Шаміль Тарпіщев – президент Федерації тенісу Росії, член Виконавчого комітету Олімпійського комітету Росії та радник мера Москви з питань спорту.

Єдиний плюс, через вікові обмеження він зможе бути частиною МОК до 2028 року. Проте далеко не факт, що до того часу Росія буде представлена лише ним.

Виконавчий комітет

Його очолює президент МОК, також до складу входять віцепрезиденти та 10 членів організації. Виконавчий комітет займається в основному повсякденними та не тільки питаннями:

Поточне управління МОК (щоб організація працювала щодня).

Підготовку Олімпійських ігор (контроль за організаторами).

Фінанси (бюджет, звіти, розподіл коштів).

Дисциплінарні рішення під час Ігор (санкції, якщо є порушення правил).

Підготовку рішень для Сесії МОК (виносить пропозиції на голосування).

Тобто, якби не IBSF, то Гераскевича дискваліфікував би саме Виконавчий комітет МОК. І саме "дискваліфікував", а не "міг дискваліфікувати", не сумнівайтеся. Адже саме МОК неодноразово повідомляв українцю, що його "шолом пам'яті" не відповідає вимогам.

Виконавчий комітет збирається кілька разів на рік, або, у разі потреби, онлайн. Під час засідання відбуваються обговорення актуальних питань, після чого члени органу голосують.

Рішення ухвалюються більшістю. Якщо ж голоси розділилися порівну, то вирішальним є голос президента МОК.

Члени Виконавчого комітету МОК

Кірсті Ковентрі (Зімбабве) – президентка МОК

Хуан Антоніо Самаранч (Іспанія) – віцепрезидент

Наваль Ель-Мутавакель (Марокко) – віцепрезидент

Д-р Херардо Вертгейн (Аргентина) – віцепрезидент

Барон П'єр-Олів'є Беккерс-Вьожан (Бельгія) – віцепрезидент

Принц Фейсал Аль-Хусейн (Йорданія) – член МОК

Мікаела Кожуангко Яворскі (Філіппіни) – член МОК

Лінгвей Лі (Китай) – член МОК

Спірос Капралос (Греція) – член МОК

Октавіан Мораріу (Румунія) – член МОК

Інгмар Де Вос (Бельгія) – член МОК

Крістін Клостер (Норвегія) – член МОК

Пау Газоль (Іспанія) – член МОК

Невен Іліч (Чилі) – Член МОК

Кім Дже Йоль (Південна Корея) – член МОК

Члени Виконкому МОК на церемонії запалювання олімпійського вогню Олімпіади-2026 Getty Images

Що цікаво, усіх членів Виконавчого комітету обирає саме Сесія МОК. Термін повноважень – чотири роки, до того ж члени можуть обиратися лише двічі поспіль, а щоб повернутися до Виконкому має пройти щонайменше два роки.

Додатково: комісії

У МОК є два головні органи управління плюс додаткові повноваження має президент організації. Але в комітеті також працюють різні комісії, які направлені на вивчення власних питань, після чого передають інформацію до Виконавчого комітету.

Зокрема, існують дисциплінарна комісія, чи комісія з етики. Саме перша вивчала б (або вивчала) питання Гераскевича, друга ж займається порушеннями етики.

Українці в МОК також є членами комісій. Борзов, що з 1994 року є членом МОК, входить до комісії з культури та олімпійської освіти, а Сергій Бубка з 2015-го є головою Комісії з супроводу спортсменів у МОК (Athletes' Entourage Commission).

Тобто саме орган Бубки безпосередньо мав би допомагати Гераскевичу у конфліктній ситуації, в якій той опинився. Але підтримки не було.

Сергій Бубка НОК України

Існує багато комісій з питань МОК, проте жодна з них не ухвалює рішень – лише збирає інформацію та детально вивчає питання. А далі справу у власні руки бере Виконавчий комітет.

Як МОК може помститися Гераскевичу

Нещодавно відомий журналіст Данкан Макрей, засновник порталу Inside the Games, опублікував гучний інсайд – нібито МОК хоче прибрати з програми зимових Олімпійських ігор бобслей, двоборство та… скелетон – дисципліну Владислава. Натомість види спорту, які проводяться в приміщенні, перейдуть на зиму.

Офіційною причиною такого рішення називають бажання МОК зменшити кількість видів спорту на літніх Іграх та підвищити популярність зимових Ігор у країнах, де немає снігу. Однак це також може бути банальна помста Гераскевичу.

Владислав Гераскевич Getty Images

Хто ж ухвалюватиме це рішення?

Така серйозна зміна програми можлива лише за змін в Олімпійській хартії, адже там чітко написано, що зимовими є "лише ті види спорту, якими займаються на снігу або льоду". Тож остаточне рішення прийматиме Сесія МОК.

Та спершу, у червні цього року, збереться Виконавчий комітет, який обговорить можливі зміни та надасть рекомендацію для голосування під час наступних сесій. Зміна програми займе багато часу, і впровадження нових видів спорту очікується з 2034 року (Солт-Лейк-Сіті).

…

Міжнародний олімпійський комітет – це весь світовий спорт. Він безпосередньо впливає на головні змагання – Олімпійські ігри, має суттєвий вплив на усі міжнародні федерації.

Банальний приклад – рекомендація МОК допустити юнаків з Росії та Білорусі до міжнародних змагань під власними прапорами викликала хвилю реакцій.

Волейбол, водні види спорту, фехтування та шахи – там юнаки вже повернулися. В самбо, дзюдо та тхеквондо змагатимуться й дорослі спортсмени.

Підстав очікувати зміни позиції МОК щодо Росії наразі немає. Українські члени не мають можливості відстоювати наші інтереси, а їхні слова – чи ж мовчання у випадку Бубки – лише ставлять запитання, чи готові вони це робити.

Проте якщо Росія таки повернеться, ми знатимемо точно, хто за цим стоїть.