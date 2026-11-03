Фінляндія відмовилася грати проти Росії на міжнародних змаганнях з хокею

Голова Фінського хокейного союзу Гейккі Гієтанен заявив, що збірна Фінляндії відмовляється брати участь у матчах із національною командою Росії на міжнародних турнірах.

Його слова передає пресслужба організації.

"Наша позиція полягає в тому, що Фінляндія не гратиме проти Росії, доки триватиме війна проти України, – зазначив спортивний функціонер.

Гієтанен додав, що планується створити спільний фронт між державами, аби колективно висловити відмову керівному органу у хокеї щодо гри з представниками країни-агресора.

"Зараз ми намагаємося об'єднати якомога більше країн у спільний фронт, щоб повідомити IIHF, що ніхто з нас не гратиме проти Росії в цій ситуації. Це має набагато більшу вагу, ніж те, що ми просто повідомимо про це з власної ініціативи".

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.

З приводу цього рішення висловив обурення Фінський хокейний союз, який заявив, що не вбачає підстав для повернення російських хокеїстів на міжнародну арену.

Зазначалось, що Фінляндія може відмовитися проводити у себе молодіжну світову першість 2028 року через участь представників РФ.

Також варто зазначити, що наступна світова першість у чоловічому елітному дивізіоні відбудеться в Німеччині з 14 до 30 травня 2027 року. Додамо, що "леви" є чинними чемпіонами світу.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили в групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.