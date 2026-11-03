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Чотириразовий володар Кубку Стенлі закликав збірну Швеції бойкотувати повернення Росії на ЧС

Руслан Травкін — 3 листопада 2026, 04:47
Чотириразовий володар Кубку Стенлі закликав збірну Швеції бойкотувати повернення Росії на ЧС
Ніклас Ліндстрем
sport.aktuality.sk

Легендарний шведський хокеїст Ніклас Лідстрем виступив проти повернення Росії до турнірів і вважає, що бойкот був би найкращою відповіддю на рішення CAS.

Його слова передає Hockeynews.se.

"Перша думка, яка спадає мені на думку, це те, що нам слід бойкотувати це", – сказав Ніклас Лідстрем, який також є радником Шведської федерації хокею (SHF).
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Однак його позиція ще не є офіційною лінією федерації. Президент Андерс Ларссон оголосив, що національна збірна не бойкотуватиме турніри, навіть якщо на них виступатимуть російські гравці.

Лідстрем у Національній хокейній лізі виступав за Детройт Ред Вінгз 21 сезон (1991-2012). За цей період він провів 1564 гри, закинув 264 шайби та віддав 878 асистів. Разом із "червоними крилами" хокеїст чотири рази (1997, 1998, 2002, 2008) вигравав Кубок Стенлі.

У складі національної команди Ніклас став Олімпійським чемпіоном Турина-2006 та чемпіоном світу 1991 року. 

Росії заборонили брати участь у міжнародних чемпіонатах з хокею з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

У п'ятницю, 30 жовтня, Спортивний арбітражний суд (CAS) з негайним вступом у силу дозволив російським хокеїстам повернутися до міжнародних змагань; це рішення стосуватиметься п'яти чемпіонатів світу наступного року, включаючи юніорський чемпіонат наприкінці цього року.

Нагадаємо, воротар збірної Чехії також розчарований рішенням CAS.

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