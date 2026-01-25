Вірменія обіграла Чехію та вийшла у плейоф Євро-2026

У неділю, 25 січня, на чемпіонаті Європи з футзалу стартували матчі 2 туру групового етапу.

У першому ігровому слоті збірна Вірменії обіграла Чехію та забезпечила собі місце у плейоф. Чехи відкрили рахунок вже на 2-й хвилині, на це вірмени відповіли трьома голами у їх ворота. У другій половині гри Чехія скоротила відставання до мінімуму, однак цього виявилось недостатньо.

Команда Грузії змогла вирвати нічию у Хорватії. За 5 хвилин до завершення гри рахунок зрівняв Кекелія.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 2 тур

Група В

Вірменія – Чехія 5:4 (3:1)

Голи: 0:1 – 2 Дрозд, 1:1 – 3 Саносян, 2:1 – 7 Хромих, 3:1 – 19 Коуделка (автогол), 3:2 – 25 Мікус, 4:2 – 31 Петросов, 5:2 – 31 Хромих, 5:3 – 38 Дрозд, 5:4 – 40 Дрозд

17:00 Україна – Литва

Група А

Хорватія – Грузія 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Секулич (автогол), 1:1 – 16 Кустура, 2:1 – 23 Вітор, 2:2 – 35 Кекелія

17:00 Франція – Латвія

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп.

Нагадаємо, у першому турі Євро– 2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією.